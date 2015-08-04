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محمد صبحى لـ"وزير الثقافة": أتحداك أن تلتقى مثقفى مصر لأنك مش هتقدر عليهم

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محمد صبحى لـ"وزير الثقافة": أتحداك أن تلتقى مثقفى مصر لأنك مش هتقدر عليهم محمد صبحى لـ"وزير الثقافة": أتحداك أن تلتقى مثقفى مصر لأنك مش هتقدر عليهم
هاجم الفنان محمد صبحى، وزير الثقافة د. عبد الواحد النبوى، قائلا: "أتحداك يا سيادة الوزير أن تعقد مقابلة مع مثقفى وتناقشهم فيما قرأت وفيما تعلم لأنك مش حتقدر عليهم".

وأوضح "صبحى"، خلال حديثه لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن وزارة الثقافة لا تحتاج فنانا ليكون وزيرا لكنها تحتاج لرجل يمتلك فى وعيه قيمة الثقافة، مؤكدا أنه لن يأتى مثل ثروت عكاشة وفاروق حسنى رغم اختلافه معه لكنه كان يعى معنى الهوية الثقافية، مضيفا: "اكتشفنا أن اختلافنا معه كان خطأ".

وقال الفنان محمد صبحى، إنه رفض أن يكون وزيرا للثقافة، حتى لا يكون فاسدا، مضيفا: "الثقافة السائدة أن المسئول غالبا ما يكون فاسدا أو مستبد"، لافتا إلى أن وزارة الثقافة هى أسوأ الوزارات فى مصر رغم انها وزارة فنون ويعمل بها قامات.

ووجه حديثه لوزير الثقافة: "هل قابلت فنانين أو مثقفين هل عملت اجتماع لكل العاملين بالدولة فى الفن وتحدث معهم.. ماذا فعلت فى السيرك القومى الذى كان يعد أعظم سيرك فى الوطن العربى والذى أصبحت حالته الآن سيئة بعد تفتته والعاملون به أصبحوا متسولين والحيوانات مش لاقية تاكل".

وتابع صبحى: "بعض العاملين فى التلفزيون المصرى اشتغل بالمطاوى ومنهم من دخل على المهندس أسامة الشيخ فى بداية ثورة 2011 وقالو ليه امضى.. والنجار أصبح ابنه مساعد مخرج".


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