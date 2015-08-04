"الرى": قناطر أسيوط الجديدة توفر مياهًا لمليون و250 ألف فدان بـ5 محافظات

أكد المهندس أحمد كرات رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، أن وزارة الرى تقوم حاليًا بتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات القومية الكبرى، التى تهدف إلى توفير المياه والتوزيع العادل على جميع المستخدمين فى جميع المحافظات، سواء فى الزراعة أو بغرض الشرب أو توليد الكهرباء أو السياحة والملاحة النهرية والصناعة.

وأضاف المهندس أحمد كرات رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من ضمن هذه البرامج مشروعات تحسين الصرف الزراعى المغطى ومشروعات تطوير الرى والإدارة المتكاملة لنظم الرى فى معظم محافظات الجمهورية، فضلاً عن إنشاء قناطر أسيوط الجديدة متعددة الأغراض لتوفير مياه الرى لمليون و250 ألف فدان فى 5 محافظات، وتوليد 30 ميجا وات كهرباء وهويسين ملاحيين لخدمة السياحة، وكوبرى علوى للقضاء على المشاكل المرورية بالمدينة، وكذلك إحلال وتجديد قناطر ديروط.

وأوضح "كرات"، أن مشروع قناطر ديروط الجديدة يأتى ضمن البرنامج القومى لإعادة تأهيل وإحلال القناطر الرئيسية على نهر النيل، وشبكة الترع القومية، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع يأتى تتويجا لسياسة تطوير قناطر وسدود إقليم الصعيد، حيث لم يبق سوى مجموعة قناطر ديروط، وذلك بعد استكمال أعمال التجديد الأخرى بقناطر إسنا، ونجع حمادى وقناطر بحر يوسف وقناطر منشأة الذهب.

الجدير بالذكر، أنه تم البدء فى أعمال التصميمات وإعداد مستندات الطرح لمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط، على الشركات منذ 20 يوليو الماضى، وذلك لمدة 22 شهرًا، حيث سيتم طرحها على الشركات اليابانية، وذلك من خلال الإتفاق مع الحكومة اليابانية ممثلة فى هيئة التعاون اليابانية (الجايكا) على تنفيذ بعض المشروعات التنموية فى مصر.

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