القبض على صاحب مصنع عصير يغش الجمهور بعلامات تجارية شهيرة

ألقى ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق نصر مدير الأمن القبض على صاحب مصنع لإنتاج العصائر ببولاق الدكرور، لاتهامه بإنتاج العصائر ووضع علامات تجارية مشهورة عليها وبيعها للمستهلكين.

وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام صالح م 37 سنة، صاحب مصنع لإنتاج العصائر ببولاق الدكرور، ومقيم بالفيوم بإدارة المصنع بدون ترخيص وتجميع كميات كبيرة من الفاكهة (المانجو- الفراولة- البرتقال) وعصرها وتوزيعها على الكافيهات والمقاهى العامة، مستغلاً علامات تجارية مشهورة مملوكة للغير بدون وجه حق وتدوين على العبوات عناوين غير حقيقية للهروب من الرقابة، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ومحققاً أرباحاً طائلة غير مشروعة.

وعلى الفور تم القيام بحملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية استهدفت المكان المتحرى عنه وتم القبض على المتهم و ضبط 465 عبوة عصائر (مانجو – فراولة) وثلاجات لحفظ الفاكهة وعصارة تستخدم فى عصر الفواكة.