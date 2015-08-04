ضبط 11 طن زيوت فاسدة خلال مداهمة لمصنع بأوسيم

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من شن حملة تموين بدائرة قسم أوسيم، تم خلالها مداهمة مصنع لتعبئة زيت الطعام ملك خالد.م، والكائن بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وأسفرت عن ضبط عدد (11) طن زيت طعام مجهول المصدر.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، قد تلقى إخطاراً من المقدم هشام بهجت رئيس مباحث أوسيم، يفيد بضبط كرم.س، 35 سنة، المدير المسئول عن مصنع لتعبة الزيوت الفاسدة، وإعادة تصنيعها وبيعها.

تحرر محضر للمتهم، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.