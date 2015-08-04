بريطانيا تفتح باب التقدم للمصريين للحصول على منح "تشيفننج" لنيل الماجستير

افتتحت المملكةُ المتحدة جولة جديدة للتقديم على مِنح "تشيفننغ" للقادة الشباب المستقبليين بمصر، وهو برنامج منح بريطانى بارز تموله وزارة الخارجية البريطانية.

وتُقَدّم المنحةُ للطلاب البارزين ذوى القدرات القيادية، وتوفر دعمًا ماليًا لدرجات الماجستير العلمية التى تبدأ فى سبتمبر 2016 بواحدة من الجامعات الرائدة بالمملكة المتحدة.

وذكر بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة أمس الاثنين ، أن باب التقديم للمنح تم فتحه اعتبارا من الاثنين ٣ أغسطس وحتى 3 من شهر سبتمبر المقبل.

ويمكن الحصول على المعلومات الخاصة بمعايير الاستحقاق وكيفية التقديم على العنوان التالي: www.chevening.org/apply.

وفى العام الماضي، نجح 80 شابًا مصريًا فى الفوز بمنح للدراسة فى جامعات المملكة المتحدة من خلال برنامج تشيفننغ، وسيلتحق طلاب المنحة الجدد الناجحون بشبكة عالمية لأبرز الخريجين يبلغ قوامها أكثر من 44 ألفَ خريج من جميع أنحاء العالم.

ويتضمن خريجو تشيفننغ فى مصر: الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والسيد محمد يوسف، وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى والدكتور محمد سعيد محفوظ، المذيع والإعلامي.

وقال السفير البريطانى جون كاسن فى تصريح له: "إذا كنت من الطموحين الذين يريدون استخدام مهاراتهم وذكائهم لتغيير بلدهم إلى الأفضل فمنحة "التشيفننغ" من أجلك".

وأوضح أن هذه المنحة تتيح فرصة فريدة لقادة المستقبل فى العالم للدراسة فى المملكة المتحدة فى مجموعة من أفضل الجامعات وأكثرها مكانة فى العالم، قد قمنا بالسنة الماضية بزيادة عدد منح تشيفننج لأكثر من الضعف لأن موهبة الشباب وطاقاتهم هم أعظم ثروة لمصر، قائلا " إذا نجح الشباب فى مصر تنجح مصر ولهذا نحن نستثمر فيهم".

وأضاف، أن المملكة المتحدة ترفع من دعمها للشباب المصرى فى مجالات التعليم وتنمية المهارات والتدريب، مشيرا إلى أن افتتاح جولة جديدة للتقديم على منحة تشيفننغ يعد جزءًا من برنامج متكامل واسع النطاق تقدمه المملكة المتحدة للشباب المصرى ويُعنى بدعم التعليم والتدريب وتنمية المهارات.

وأكد السفير البريطانى جون كاسن، أن الطموح المصرى والامتياز البريطانى فى قطاع التعليم والمهارات يعد شراكة مثالية.

وتعهد بأن المملكة المتحدة ستواصل الاستثمار فى الشباب والمساعدة لإطلاق العنان لقدراتهم."

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