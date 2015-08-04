نقل الطفل منصور إلى مستشفى خليفة في أبوظبي

نقل مستشفى صقر في رأس الخيمة مساء أول من أمس، الطفل منصور أحمد عبدي البالغ من العمر ثلاث سنوات، الذي أصيب خلال الفترة الماضية بفيروس نادر يصيب حالة واحدة من 1000 حالة بمنطقة الرأس والأعصاب، إلى مستشفى الشيخ خليفة في أبوظبي لتقديم العلاج اللازم.

وأوضح الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى صقر أن المستشفى قام بنقل الطفل عقب استقرار حالته الصحية، لافتاً إلى أن الفيروس الذي أصاب الطفل نادر حدوثه ويصيب شخص واحد من كل ألف شخص، ما أثر سلباً على حركة الأعصاب بجسد الطفل، وأدخله في غيبوبة.

وأضاف أن الطفل المصاب وصل لقسم الطوارئ بمستشفى صقر قبل أسبوعين، وعلى الفور تم تقديم الفحوص الطبية والأشعة التي أثبتت إصابته بفيروس في أغشية الدماغ وارتفاع بدرجات الحرارة، وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي لعدم مقدرته على التنفس نتيجة التهاب الرئتين، لافتاً إلى أن الطفل استجاب خلال الأيام الماضية للعلاج، وبدأ يتجاوب مع والديه بتحريك الرأس واستيعاب الكلام وتخطي مرحلة الغيبوبة.

أكد أحمد عبدي والد الطفل أن الحالة الصحية لابنه مستقرة حالياً عقب نقله لمستشفى الشيخ خليفة في أبوظبي وإجراء الفحوص الطبية والأشعة اللازمة، لافتاً إلى أن مستشفى صقر في رأس الخيمة قام بالتواصل خلال الفترة الماضية مع المستشفيات المتخصصة في الدولة من خلال إرسال الملف الصحي للطفل ومدى احتياجه لأطباء متخصصين بالأطفال وحالات الأعصاب.

وأضاف أن مسؤولي الدولة لم يتأخروا في الرد، ليتم توفير سرير لطفلي بمستشفى الشيخ خليفة في أبوظبي، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة لحالته الصحية، وأن المستشفى لم يقصر في علاج ومتابعة طفلي.