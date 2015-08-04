أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ميدان تتخذ الرقم 1 عنواناً لمشروع يأتي بالمستقبل إلى قلب دبي

Google+ Print
ميدان تتخذ الرقم 1 عنواناً لمشروع يأتي بالمستقبل إلى قلب دبي ميدان تتخذ الرقم 1 عنواناً لمشروع يأتي بالمستقبل إلى قلب دبي

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

 اتخذت مؤسسة مدينة ميدان الرقم 1 عنوانا بارزا لمشروعها الذي باركه أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله فأسمته (ميدان ون) ويجري تطويره على أرض ضخمة تتجاوز مساحتها الإجمالية 50 مليون قدم مربعة منها 36 مليون قدم مربعة للمشروع الذي تجتهد ميدان في جعله اسما على مسمى فهو يضم عناصر غير مسبوقة على مستوى صناعة التطوير الحضري وأبرزها أطول صالة تزلج مغلقة في العالم وأكبر نافورة راقصة في العالم.


> مشروع ميدان ون سيصبح موطنا لأكثر من 78,300 شخص ويضم العديد من المعالم السياحية الجذابة علامته الفارقة ناطحة سحاب طولها 711 مترا، ثاني أعلى برج في العالم بعد برج خليفة، فضلا عن مركز توسق ضخم وقرية تراثية ومرسى للقوارب وصالة ألعاب ضخمة.

50000000
>خمسون مليون قدم مربعة مساحة الأرض الإجمالية

36000000
>مساحة مشروع ميدان ون تتجاوز 36 مليون قدم مربعة

78300
>سيحتضن المشروع 78300 شخص تخدمهم معالم جذابة

1.2
>أطول صالة تزلج مغلقة في العالم بطول 1.2 كيلومتر
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية