ميدان تتخذ الرقم 1 عنواناً لمشروع يأتي بالمستقبل إلى قلب دبي

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اتخذت مؤسسة مدينة ميدان الرقم 1 عنوانا بارزا لمشروعها الذي باركه أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله فأسمته (ميدان ون) ويجري تطويره على أرض ضخمة تتجاوز مساحتها الإجمالية 50 مليون قدم مربعة منها 36 مليون قدم مربعة للمشروع الذي تجتهد ميدان في جعله اسما على مسمى فهو يضم عناصر غير مسبوقة على مستوى صناعة التطوير الحضري وأبرزها أطول صالة تزلج مغلقة في العالم وأكبر نافورة راقصة في العالم.



> مشروع ميدان ون سيصبح موطنا لأكثر من 78,300 شخص ويضم العديد من المعالم السياحية الجذابة علامته الفارقة ناطحة سحاب طولها 711 مترا، ثاني أعلى برج في العالم بعد برج خليفة، فضلا عن مركز توسق ضخم وقرية تراثية ومرسى للقوارب وصالة ألعاب ضخمة.

50000000

>خمسون مليون قدم مربعة مساحة الأرض الإجمالية

36000000

>مساحة مشروع ميدان ون تتجاوز 36 مليون قدم مربعة

78300

>سيحتضن المشروع 78300 شخص تخدمهم معالم جذابة

1.2

>أطول صالة تزلج مغلقة في العالم بطول 1.2 كيلومتر

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