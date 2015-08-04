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المؤتمر الدولي وجوائز التميز للقادة الجامعيين فبراير 2016

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المؤتمر الدولي وجوائز التميز للقادة الجامعيين فبراير 2016 المؤتمر الدولي وجوائز التميز للقادة الجامعيين فبراير 2016

تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ينظم «تحالف كابيتال جروب» في فبراير 2016، المؤتمر الدولي وجوائز الإنجاز لقادة المرحلة الجامعية في الأعمال والاقتصاد والتمويل.

ويناقش المؤتمر دور الجهات الحكومية والهيئات التجارية وتأثيرها في الطلبة الجامعيين، والتحديات والاحتياجات لطلبة كليات الأعمال والمؤسسات الوطنية والعلامات التجارية الدولية والشركات العالمية في وسائل الإعلام، ويشارك فيه متحدثون من الجامعات ووزارة المالية وأسواق المال والأعمال والبورصات، إضافة إلى مسؤولين من غرف التجارة ووزارة الاقتصاد ووزارة العمل والشركات الاستشارية. ويقام تحت شعار «بناء مستقبل مستدام.. الابتكار الحث والتشجيع»، ويهدف لإقامة منصة حوار لطلاب الجامعة حول القضايا ذات الأهمية في صناعة الأعمال والاقتصاد الدولي.

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