إصابة 3 أشخاص باحتراق سفينتين في خور عجمان

وقع حادث تصادم بين سفينتي صيد خشبيتين في وسط خور عجمان ونتج عنه احتراق السفينتين بالكامل، وأسفر عن إصابة ثلاث أشخاص من الجنسية الآسيوية تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والبسيطة.

وقال العميد صالح سعيد المطروشي، مدير عام إدارة الدفاع المدني في عجمان، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 11.41 صباح أمس، وعلى ضوء البلاغ هرعت مركبات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث.

وأفاد بأنه تمت السيطرة على الحريق في زمن قياسي بالتعاون مع ميناء عجمان، ونقل المصابون بواسطة سيارات الإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة لتلقي العلاج اللازم، وبعد الانتهاء تم تسليم الموقع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولافتاً تم الاستعانة بناقلة بحرية للسيارات تابعة لميناء عجمان لنقل آليات الدفاع المدني على متنها، ما أسهم في سرعة الوصول والتعامل مع الحادث في عرض الخور، كما قامت الناقلة بسحب السفن إلى مرفأ ميناء عجمان لإخماد الحريق.

وأوضح أن «عملية إطفاء الحريق مرت بثلاث مراحل، حيث كانت مهمة فرق الدفاع المدني في المرحلة الأولى، محاصرة منطقة الحريق، والمرحلة الثانية العمل على منع انتقاله إلى السفن الأخرى، والمرحلة الأخيرة هي السيطرة التامة على الحريق وإطفاؤه».

متابعاً: استخدمنا الماء والفوم الثقيل والفوم الخفيف في عمليات الإطفاء. وأشاد المطروشي بدور شرطة عجمان في تأمين مكان الحادث والدعم اللوجستي من قبل الهلال الأحمر الإماراتي فرع إمارة عجمان.