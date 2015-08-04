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حاكم الشارقة يخصص منطقة سمنان للمواطنين

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حاكم الشارقة يخصص منطقة سمنان للمواطنين حاكم الشارقة يخصص منطقة سمنان للمواطنين

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص منطقة سمنان للمواطنين وسرعة إخلائها من غير المواطنين وبشكل فوري، كما وجّه صاحب السمو حاكم الشارقة بأن تقوم حكومة الشارقة بدفع إيجارات البيوت المؤجرة، وأن يتم استعمالها في الإسكان الطارئ بعد صيانتها.

مداخلة

جاء ذلك خلال مداخلة صاحب السمو حاكم الشارقة مع برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة، حيث أعلن ذلك الإعلامي أحمد سلطان. وجاءت المداخلة استجابة من سموه لشكوى أحد المواطنين، ويدعى "بوعمير"، من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض الأجانب في منطقة سمنان وغيرها من المناطق في مدينة الشارقة، التي تسبب إزعاجاً كبيراً للمواطنين المقيمين في المنطقة.

اعتداء

وكانت شكوى "بوعمير" تتمثل في أنه حدث فجر يوم الجمعة الماضية اعتداء من قبل اثنين من الأشخاص يحملان الجنسية الأفريقية على إمام مسجد في المنطقة المذكورة، حيث اكتشف ذلك من خلال كاميرته الخاصة المثبتة على باب منزله القريب من المسجد، وشهد اعتداء هؤلاء الأفارقة على إمام المسجد وضربوه ضرباً مبرحاً أدى إلى إصابته بإصابات بليغة، تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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