محمد بن راشد يؤكد موقف القيادة الداعم لليمن والمؤيد للشرعية الدولية والسلام العالمي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموقف الثابت والمبدئي للقيادة الحكيمة في دولتنا الداعمة لليمن الشقيق وشعبه والمؤيدة للشرعية الدولية والسلام في شتى مناطق العالم، معرباً عن أمله بأن يعود السلم الأهلي والاستقرار إلى ربوع الجمهورية اليمنية في ظل قيادة وحكومة شرعية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصره بزعبيل مساء أمس، خالد محفوظ بحاح، نائب الرئيس اليمني رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية.

وقد استعرض سموه والضيف الأوضاع الراهنة في اليمن الشقيق، في ضوء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تمخضت عن عودة عدن وعدد من المحافظات والمناطق إلى حضن الشرعية اليمنية.

تقدير

وأعرب بحاح خلال اللقاء عن تقدير الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والشعب اليمني للمواقف الأخوية لقيادة دولة الإمارات وشعبها، ومساندتها للشرعية، ومساعدتها الإنسانية للشعب اليمني في المناطق المنكوبة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة، والفريق محمد عبد الرحيم العلي، الوكيل المساعد في وزارة الدفاع، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسالم خليفة الغفلي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية، والوفد المرافق للضيف.