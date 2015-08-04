أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يؤكد موقف القيادة الداعم لليمن والمؤيد للشرعية الدولية والسلام العالمي

Google+ Print
محمد بن راشد يؤكد موقف القيادة الداعم لليمن والمؤيد للشرعية الدولية والسلام العالمي محمد بن راشد يؤكد موقف القيادة الداعم لليمن والمؤيد للشرعية الدولية والسلام العالمي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموقف الثابت والمبدئي للقيادة الحكيمة في دولتنا الداعمة لليمن الشقيق وشعبه والمؤيدة للشرعية الدولية والسلام في شتى مناطق العالم، معرباً عن أمله بأن يعود السلم الأهلي والاستقرار إلى ربوع الجمهورية اليمنية في ظل قيادة وحكومة شرعية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصره بزعبيل مساء أمس، خالد محفوظ بحاح، نائب الرئيس اليمني رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية.

وقد استعرض سموه والضيف الأوضاع الراهنة في اليمن الشقيق، في ضوء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تمخضت عن عودة عدن وعدد من المحافظات والمناطق إلى حضن الشرعية اليمنية.

تقدير

وأعرب بحاح خلال اللقاء عن تقدير الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والشعب اليمني للمواقف الأخوية لقيادة دولة الإمارات وشعبها، ومساندتها للشرعية، ومساعدتها الإنسانية للشعب اليمني في المناطق المنكوبة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة، والفريق محمد عبد الرحيم العلي، الوكيل المساعد في وزارة الدفاع، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسالم خليفة الغفلي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية، والوفد المرافق للضيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية