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بحاح: الشهداء شرفوا وطنهم بما قدموه من تضحيات

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بحاح: الشهداء شرفوا وطنهم بما قدموه من تضحيات بحاح: الشهداء شرفوا وطنهم بما قدموه من تضحيات

نقل المهندس خالد محفوظ بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة عزاء ومواساة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية والشعب اليمني إلى أسر شهداء الواجب من أبناء دولة الامارات ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

جاء ذلك خلال الزيارات التي قام بها نائب الرئيس اليمني الى أسرة كل من الشهيد عبد العزيز سرحان بن صالح الكعبي في مدينة العين وأسرة الشهيد سيف يوسف أحمد بالهول الفلاسي في دبي وأسرة الشهيد هزيم عبيد خلفان آل علي في الشارقة.

وأعرب نائب الرئيس اليمني عن صادق تعازيه لأسر الشهداء سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وقال إن الشهداء شرفوا وطنهم وأسرهم وعروبتهم وانسانيتهم بما قدموه من تضحيات لنصرة أشقائهم في اليمن موضحا أن هذا هو أقل واجب نقدمه اليوم فى منازل الشهداء .. سائلا الله تعالى أن يبارك في أسرهم وأن يتقبل الشهداء بواسع رحمته.

وأكد أن التاريخ لن ينسى اختلاط الدم الإماراتي والخليجي بالدم اليمني من أجل مستقبل مشرق لأبناء يمن لا مكان فيه للتطرف والعدوان.

وثمن نائب الرئيس اليمني خلال زياراته لأسر الشهداء الوقفة التاريخية والمشرفة والفاعلة لدولة الامارات العربية المتحدة بجانب اليمن في محنته مشيدا بمواقف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه الامارات للحكومة الشرعية وللشعب اليمني في هذه الأزمة التي تمر بها الجمهورية اليمنية.

وأشاد محفوظ بحاح بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الامارات العربية المتحدة وبلاده في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية مؤكدا أهمية هذه العلاقات التي تزداد قوة ومتانة.

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