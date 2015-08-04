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محمد بن راشد عبر «تويتر»: سنقدم أفضل تجربة لزوار إكسبو

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محمد بن راشد عبر «تويتر»: سنقدم أفضل تجربة لزوار إكسبو محمد بن راشد عبر «تويتر»: سنقدم أفضل تجربة لزوار إكسبو

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أننا سنقدم أفضل تجربة لزوار إكسبو في تاريخه بإذن الله، ودوّن سموه على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أطلقنا بحمد الله اليوم مشروع مدينة ميدان 1 السياحية والتجارية والسكنية على مساحة 3.6 ملايين متر مربع.

 سيتم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ميدان 1 عام 2020 تزامناً مع استضافة إكسبو 2020، وسنقدم أفضل تجربة لزوار إكسبو في تاريخه بإذن الله، ميدان 1 سيضم أيضاً قاعة تتسع لـ8000 شخص لاستضافة كل الفعاليات، وساحة عامة تتسع لـ60 ألفاً، لاستضافة الفعاليات الوطنية الكبرى، وسيضم ميدان 1 أطول صالة تزلج بطول 1.2 كم، وصالة للرياضات بمساحة 25 ألف م2، ومساراً للجري والدراجات الهوائية بطول 5.3 كم. المشروع سيضم سكناً لـ78 ألف نسمة، وقناة مائية بطول 4 كم ونوافير بارتفاع 442م الأعلى عالمياً».

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