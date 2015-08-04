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لمرضى السمنة.. 4 نصائح مهمة لا غنى عنها قبل بدء الرجيم

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لمرضى السمنة.. 4 نصائح مهمة لا غنى عنها قبل بدء الرجيم لمرضى السمنة.. 4 نصائح مهمة لا غنى عنها قبل بدء الرجيم
يجرب مرضى السمنة أنظمة عديدة بهدف القضاء على الوزن الزائد والتخلص من كابوس البدانة، ويتجاهلون اتباع بعض النصائح والإرشادات المهمة قبل وأثناء البدء فى هذا الأنظمة.
>وحول هذا تقدم الدكتور رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح المهمة التى يجب اتباعها قبل وأثناء اتباع الأنظمة الغذائية للقضاء على الوزن الزائد، ومنها:
>1- عند الاستيقاظ من النوم يجب تناول كوبين من الماء على الريق، فهذه النصيحة تزيد من نسبة حرق فى الجسم وتمنع ترسب الدهون تحت الجلد، وتزيد من نشاط الجسم، ولكن عليك الانتظار لمدة لا تزيد على نصف ساعة قبل تناولك لوجبة الإفطار.
>2- كوب الماء الدافئ المضاف إليه عصير الليمون + نصف ملعقة من العسل الأبيض، فهذا يساعد على تنقية وتنظيف الجسم من السموم المتراكمة داخله، كما أنها تخلصك من "" أى سمنة البطن، ويجب تناولها بمعدل كوب فى الصباح وكوب قبل النوم.
>3- ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التى تخلصك من الوزن الزائد، وفى حالة عدم وجود وقت لممارستها فعليك ممارسة المشى فى أى وقت لمدة نصف ساعة على الأقل فى اليوم.
>4- تجنب تناول وجبة عشاء دسمة واستبدالها بثمرات الفاكهة مع الزبادى منزوع الدسم.

وأخيرًا تؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أنه بعد اتباع هذه النصائح فستلاحظون انخفاض الوزن الزائد بشكل واضح، ولذا يجب أن تتسم بالشجاعة لاتخاذ هذا القرار فورًا.

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مصر 365

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