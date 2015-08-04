(السهم الذهبي) حرر قاعدة العند من الحوثيين وقوات المخلوع

كشف مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية ل«الرياض»أن الرئيس عبدربه منصور هادي أشرف يوم أمس على عمليات الجيش الشرعي والمقاومة الشعبية لتحرير لحج وقاعدة العند العسكرية الاستراتيجية من مسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وأوضح المصدر أن قوى كبيرة من المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية فرضت حصاراً خانقاً على المليشيات المتحصنة داخل قاعدة العند، في العملية التي ستشمل جميع المناطق التي يتواجد فيها الحوثيون في لحج وتعز ومحافظة مآرب، مشيراً إلى معلومات ميدانية عن هروب قائد المعسكر المعين من قبل المليشيات الحوثية.

ميدانياً قال عبدالعزيز الشيخ المتحدث باسم المقاومة الجنوبية ل«الرياض» ان قوات المقاومة تقدمت بدعم من قوات التحالف باتجاه القاعدة الجوية بالعند وتم السيطرة عليها، وعلى المرتفعات المطلة على معسكر "لبوزة" إضافة إلى محاصرة محوري العند ومعسكر التدريب.

وأشار الشيخ إلى أن الهدف المقبل لعملية (السهم الذهبي) هو التحرير الكامل لقاعدة العند والمعسكر التدريبي ولواء "لبوزة" بشكل كامل الذي يقع تحت حصار قوات المقاومة، مؤكداً أن قوات الحوثي والمخلوع صالح تكبدت خسائر كبيرة جداً جراء العملية.

وأكد المتحدث باسم المقاومة الجنوبية أن العملية تأتي امتدادا لعملية السهم الذهبي الهادفة لتحرير المناطق التي تتواجد بها قوات الحوثي وصالح، وذلك بالتنسيق بين قيادة المقاومة وقيادة المنطقة الرابعة مع قوات التحالف بشكل مباشر.

وكانت القوات المشتركة اقتحمت بدعم من طائرات التحالف العربي، قاعدة العند الجوية ضمن هجوم واسع لاستعادة القاعدة الاستراتيجية في محافظة لحج. وقالت مصادر عسكرية وفي المقاومة ل"الرياض" ان المقاومة والجيش الوطني خرج بمئات الدبابات والمدرعات التي قدمتها دول التحالف من عدن صوب قاعدة العند وبدأ الهجوم بعد سلسلة غارات لطيران التحالف منذ مساء الاحد وحتى ظهر امس، ما ساعد القوات على الارض من التقدم والهجوم على القاعدة الجوية وهي قاعدة جوية استراتيجية ولوجستية مهمة، وكانت محاصرة من قبل المقاومة من المحورين الشمالي والشرقي منذ أسابيع.

وقال محمد الزعوري القيادي في المقاومة في لحج ان عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات صالح والحوثي سقطوا في المواجهات مع المقاومة والجيش الوطني وغارات طيران التحالف. وسيطرة المقاومة والجيش على البوابة الغربية للقاعدة. وقالت مصادر عسكرية إن الجيش والمقاومة هاجموا القاعدة من جهتين، من جهة الغرب بقيادة العميد فضل حسن قائد لواء أول حزم، وهو القائد العسكري الذي تحررت على يده منطقة رأس عمران، أولى المناطق التي نجحت المقاومة والجيش في طرد الحوثيين والموالين لصالح في عدن. والجهة الثانية باتجاه مثلث العند وبقيادة العميد ثابت جواس، أحد أبرز القادة العسكريين. ويأتي الهجوم بعد هروب قائد قاعدة العند وفرار عشرات الجنود منها.

ويتزامن الهجوم على قاعدة العند مع هجوم على مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج بعد ان كانت القوات الحكومية الشرعية والمقاومة قد احرزت تقدما كبيرا خلال الايام الماضية فيها وتطهير اطراف مدينة عدن.

ومنذ سيطرة المقاومة على مدينة عدن، أهم مدن جنوبي اليمن، بدأت القوات المدعومة بغارات التحالف العربي في التوسع شمالا، ضمن مسعاها لمد نفوذها على مناطق أخرى باليمن.

وكان زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي اقر الأحد بهزيمة مسلحيه وقوات حليفه صالح في مدينة عدن. وحاول تبرير النكسة التي مني بها بالقول ان مسلحيه وجيش صالح غادروا عدن نهاية رمضان والعيد لقضاء الاجازة مع اسرهم ما اثار سخرية اليمنيين وتندرهم في شبكات التواصل الاجتماعي من هكذا طرح.

إلى ذلك، قتل 13 مسلحا من ميليشيات الحوثي وصالح في مواجهات اندلعت في ساعات متأخرة من ليل الأحد الاثنين، غربي محافظة مأرب، وسط اليمن. وقالت مصادر محلية المصدر ان 10 جثث عثر عليها في طريق المقاومة أثناء تقدمها جنوبا فيما سقط 3آخرون في مواقع أخرى أثناء الاشتباكات ودارت اشتباكات عنيفة بالمنطقة وسط استخدام نيران السلاح الثقيل. واضافت المصادر أن الحوثين وقوات صالح قصفوا بكثافة وبالأسلحة الثقيلة مواقع المقاومة. هذا فيما دمر طيران التحالف عربة كاتيوشا تابعة للحوثي في غارة على مواقع للحوثيين بالجفينة جنوب غرب مارب.

من جانبه أفاد مصدر في المقاومة الشعبية اليمنية بأن عملية تحرير مدينة تعز باتت قريبة بعد تقدم المقاومة نحو مواقع عدة كانت في قبضة الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه امس إن المقاومة "طهرت جبل صبر من الحوثيين واقتربت من مطار تعز والحوبان وما تحتاجه هو غطاء جوي من قبل قوات التحالف ليساعدها في اقتحام تلك المواقع".

وأكد أن "الحوثيين وقوات صالح يتكبدون خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية بشكل يومي خلال تلك المواجهات".

على صعيد آخر ، قصفت مقاتلات التحالف امس مواقع للحوثيين وقوات صالح في منطقة القاعدة والمفرق والحوبان والمدخل الشرقي لمدينة تعز.

وأشارت مصادر إلى سماع دوي انفجارات عنيفة وتصاعد الدخان بكثافة من تلك المناطق، لافتة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وقوات صالح.

وتشهد مدينة تعز مواجهات عنيفة منذ حوالي أربعة أشهر، بعد زحف الحوثيين وقوات صالح الى المدينة والسيطرة على أجزاء واسعة منها.

وسقط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين في تعز في معارك عنيفة خاصة في المناطق الجنوبية الغربية في الضباب، وكذا في المناطق الشمالية. ولم يتسن تحديد عدد القتلى في صفوف الجانبين.

وقصف في وقت سابق من امس موقع "أومان" العسكري في منطقة الحوبان بمدينة تعز، الذي تحاصره المقاومه الشعبية، بالإضافة إلى معسكر الإذاعة في الحوبان. كما شن طيران التحالف 6 غارات على تجمع لميليشيات الحوثي وصالح في وادي خبش (الخارد) بمديرية المطمة في محافظة الجوف، وقصف أهدافا أخرى في همدان بمدينة الحزم عاصمة الجوف، إضافة إلى استهدافه عربات للحوثيين في منطقة الغيل.

من جانب اخر شهد الريال اليمني انهيارا مفاجئا أمام العملات الأجنبية بعد الإعلان عن غلق ميناء الحديدة وتحويل جميع السفن إلى موانئ عدن. وقالت مصادر مصرفية إن سعر صرف الدولار ارتفع اليوم في صنعاء من 214 ريالاً إلى 236 للدولار الواحد بصورة مفاجئة ولأول مرة منذ أحداث 2011. كما ارتفع سعر الريال السعودي من 58 إلى 61 في معظم محلات الصرافة. وامتنعت شركات ومحال الصرافة عن بيع الدولار، نظرا لانعدامه في السوق.

ويتزامن ارتفاع سعر الدولار في صنعاء مع الانباء التي تحدثت عن تغيير كثير من السفن والناقلات البحرية وجهتها نحو ميناء عدن وأن حصارا تدريجياً بدأ التحالف فرضه على ميناء الحديدة. وقالت مصادر ملاحية وتجارية ل"الرياض" ان السفن المحملة بالمواد الإغاثية تم تحويلها بشكل كامل نحو ميناء عدن جنوب اليمن بتوجيهات من الحكومة الشرعية بعد أن تم تأمين ميناء المعلا بشكل كامل. وبتحويل الناقلات البحرية إلى ميناء عدن يخسر الحوثيون مورداً مهماً لهم في الفترة الحالية وهو بيع المشتقات النفطية، كما أنه قد يشكل أزمة للمحافظات الأخرى التي كان مصدر تموينها من الحديدة. لكن مصدراً في الحديدة قال إن رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الحديدة تواصل بالحكومة في الرياض ووعدوه بالإبقاء على الناقلات التي تقل مواد غذائية والسماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة وماعداها ستتجه لوضع حولاتها في ميناء عدن.

واصدرت الحكومة اليمنية، الاحد، توجيها قضى بتوجه جميع سفن الإغاثة وناقلات النفط، إلى ميناء عدن، بدلا من ميناء الحديدة. وقال مصدر مسؤول إن الحكومة وجهت سفن الإغاثة وناقلات النفط بالرسو في عدن وليس الحديدة. وتتجه الحكومة اليمنية إلى تأهيل مدينة عدن وتحويلها إلى مركز إغاثي بدلا من جيبوتي.