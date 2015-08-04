وزير الشؤون البلدية يوجه بتضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، بتضافر جهود جميع أجهزة وقطاعات الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، وتقديم صورة مشرفة لما تبذله حكومة خادم الحرمين من جهود وإمكانات ضخمة في رعاية الحجاج وتيسير أدائهم الفريضة.

وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية خلال جولة تفقدية لمشروعات الوزارة بالعاصمة المقدسة والمشاعر أمس، على ضرورة جاهزية جميع المشروعات التي تشرف عليها الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية في منطقة المشاعر ومنها قطار المشاعر، ومنشأة الجمرات، وشبكة الأنفاق، والمجازر، ودورات المياه، وكذلك الخدمات البلدية مثل النظافة، وصحة البيئة، قبل موسم الحج بوقت كافٍ، لتحقيق أفضل استفادة من هذه المشروعات.

وقال المهندس آل الشيخ، إن استعدادات الوزارة لحج هذا العام تشمل عدداً من الخطط لمكافحة آفات الصحة العامة في جميع أماكن تواجد الحجيج بالعاصمة المقدسة والمشاعر، وتشديد أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة مثل المطاعم، والمغاسل، ومحال الحلاقة، إضافة إلى تجهيز خزانات المياه في منطقة المشاعر لاستخدامها في حالات الطوارئ، وإجراء أعمال الصيانة لشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول.

وأوضح أن حج هذا العام سيشهد الاستفادة من مشروع إنشاء 36 ألف دورة مياه والذي أشرفت على تنفيذه الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية بالوزارة، ومشروع توسعة الساحات المحيطة بمنشأة الجمرات، إضافة إلى مشروعات الطرق والأنفاق التي تربط مناطق العزيزة والشعبين بمنشأة الجمرات، ومشروع المجازر الحديثة الذي سيعمل بكامل طاقته في حج هذا العام، بما في ذلك وحدة التخلص من مخلفات عمليات الذبح بأحدث التقنيات، ووفق أرقى معايير حماية البيئة.

واستهل وزير الشؤون البلدية والقروية، جولته بتفقد معرض وزارة البلديات بمقر الوزارة بالعاصمة المقدسة، ثم استقل الحافلة عبر أنفاق الملك خالد لتفقد مركز الصيانة والتشغيل لقطار المشاعر، واطلع على الاستعدادات لتشغيل القطار بدءاً من حج هذا العام، وتفقد غرفة التحكم والمراقبة للقطار، ثم استقل القطار إلى محطة عرفات (2) وتفقد رصيف المحطة ومداخلها، ومنها إلى محطة منى (3) بمنشأة الجمرات، حيث تفقد غرفة التحكم ومهبط الطائرات والسلالم الكهربائية بالمنشأة وبدروم منشأة الجمرات، وأماكن جمع الحصى.

وشملت جولة الوزير، مشروع أنفاق العزيزية والمواقع المحيطة بمسجد البيعة بعد إزالة منطقة الجبال بها، لتوسعة ساحات الجمرات، ومشروع أنفاق الشعبين، ومشروعات السدود وقنوات تصريف المياه بمنطقة المشاعر، ومجازر الأبقار والجمال والأغنام، وخزان المليون والأنفاق الجبلية، بما في ذلك مشروع المجازر الحديثة، ومشروع معالجة وحرق نفايات الذبح، باستخدام أحدث التقنيات، كما تفقد دورات المياه في مشاعر منى ومزدلفة والمساطب الجديدة التي تم إنشاؤها بجوار محطة قطار مزدلفة (1).