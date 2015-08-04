أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

البدء بتجهيز المراكز الانتخابية بالجوف

Google+ Print
البدء بتجهيز المراكز الانتخابية بالجوف البدء بتجهيز المراكز الانتخابية بالجوف

    بدأت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة الجوف دورتها الثالثة بتجهيز وتأثيث عدد من "المراكز الانتخابية" بمنطقة الجوف، والبالغ عددها 33 مركزاً انتخابياً بجميع المستلزمات والاحتياجات المكتبية والتقنية والإرشادية، استعداداً للبدء في أعمال الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة التي ستنطلق في شهر ذي القعدة المقبل.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة المحلية للانتخابات البلدية عبدالعزيز المشيطي أن فريق العمل أنهى توريد التجهيزات التقنية والمكتبية الخاصة بالمقرات الانتخابية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ للانتهاء من كافة الاستعدادات وفق توجيهات ومتابعة حثيثة من رئيس اللجنة المحلية أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية