البدء بتجهيز المراكز الانتخابية بالجوف

بدأت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة الجوف دورتها الثالثة بتجهيز وتأثيث عدد من "المراكز الانتخابية" بمنطقة الجوف، والبالغ عددها 33 مركزاً انتخابياً بجميع المستلزمات والاحتياجات المكتبية والتقنية والإرشادية، استعداداً للبدء في أعمال الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة التي ستنطلق في شهر ذي القعدة المقبل.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة المحلية للانتخابات البلدية عبدالعزيز المشيطي أن فريق العمل أنهى توريد التجهيزات التقنية والمكتبية الخاصة بالمقرات الانتخابية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ للانتهاء من كافة الاستعدادات وفق توجيهات ومتابعة حثيثة من رئيس اللجنة المحلية أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني.