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6 نصائح وقائية عشان تتمتعى بضوافر صحية خالية من البكتيريا

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6 نصائح وقائية عشان تتمتعى بضوافر صحية خالية من البكتيريا 6 نصائح وقائية عشان تتمتعى بضوافر صحية خالية من البكتيريا
أظافرك عنوان جمالك، وصحتك أيضا، فالجراثيم والبكتيريا والفطريات لا تترك باطن الظفر لذا كان لزاما على الجميع تنظيف الأظافر بشكل دائم حتى لا يتعرض صاحبها للإصابة بالأمراض المختلفة، أو يصبح ناقلا للعدوى من أظافره إلى وجهه وذراعيه وغيرها من مناطق الجسم.

وحسب الدكتور محمد ماهر أخصائى الجلدية والتناسلية فعلى المرء أن يهتم بنظافة أظافره وتهذيبها لأنها تعتبر سببا محوريا هاما فى تمتعه بالصحة أو إصابته بالأمراض على الدوام، كالنزلات المعوية، أو انتقال الميكروبات والجراثيم إلى جسمه.


>وتابع ماهر ناصحا بضرورة تنظيف الأظافر ومراعاة بعض النصائح منها:

- تنظيف باطن الظفر والتخلص من طبقة الاتساخات التى تتكون به كلما تجددت
>- قومى بتسوية أطراف الأظافر جيدا حتى لا تتسبب فى جرح الجلد
>- استخدمى مبردا لطيفا لا ناعم ولا خشن، وغير قاس، حتى يصبح فعالا مع الظفر دون مشكلات
>- بعد قص أظافرك اجمعيها فى منديل وقومى بإحكام غلقه وألقيه فى القمامة
>- لابد من غسل يديك جيدا بالمطهر ولمدة دقيقة كاملة بعد تنظيف أظافرك
>- يجب غسل الأدوات جميعا، مثل المبرد والقصافة وغيرها، وتركها حتى تجف

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