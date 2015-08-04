للمدخنين.. السجائر تعرض زوجتك لحدوث الإجهاض المتكرر

يسهم تدخين الأشخاص للسجائر بشراهة إلى زيادة تعرضهم لبعض الأضرار الصحية، وخاصة الأمراض التى تتعلق بالخصوبة وتأخر الإنجاب والحمل وكذلك الإجهاض المتكرر عند النساء.

حول ذلك يقول الدكتور عمرو الأهوانى، استشارى الذكورة والعقم بقصر العينى، أن التدخين يعد أحد العوامل التى تتسبب فى حدوث إجهاض متكرر مبكر للسيدات، نظرا لأن الحيوانات المنوية للرجل المدخن تكون أكثر عرضة للتشوهات وتحدث بها مشاكل جينية.

ويستكمل د. عمرو قائلا "فى حالة تعرض الزوجة للإجهاض المتكرر بدون وجود أسباب مرضية ننصح الزوج بالامتناع عن التدخين نهائيا".

ويتابع د. عمرو قائلا "للتدخين تأثير ضار يتعلق بالقدرة الجنسية للرجل، حيث يؤدى إلى حدوث ضعف عام بشرايين الجسم بالتالى شرايين العضو الذكرى مما يؤدى إلى حدوث ضعف انتصاب أو عدم استمرار الانتصاب لفترة كافية".

وأضاف د. عمرو قائلا "التدخين أحد العوامل التى تؤثر بشكل سلبى على الصحة الإنجابية كما ذكرنا، نظراً لأن السجائر تسهم فى إفراز بعض المواد الضارة بالخصيتين".