4 أخطاء شائعة يقع فيها الآباء أثناء تربية أطفالهم

أثناء خوضنا تجربة التربية نقع فى العديد من الأخطاء التى قد تدمر صحة أبنائنا النفسية، وقد تخلق منهم أشخاصًا غير صالحين.

وحول هذا يشير أحمد إبراهيم المدرب النفسى للأطفال، إلى أن هناك العديد من الأخطاء التى يقع فيها الكثير من الآباء والأمهات أثناء تربية أبنائهم، ومن أهمها:

1- من أهم الأخطاء التى يقع فيها الكثير من الآباء هى تعاملهم مع أبنائهم بطريقة النهى وإصدار الأوامر وأبناؤنا لا يريدون أن يشعروا بأنهم مرءوسين، ولذلك يجب مشاورتهم فى كل مجالات الحياة ومنحهم الحب دون شروط.

2- كثرة الرفض لطلبات أبنائكم يجعلهم غير قابلين لتلبية طلباتكم، ولذلك عليكم تقبل ما يريده أبناؤكم وفى حالة الرفض يجب أن تقنعهم بذلك.

3- على الآباء فهم ما يقصده أبناؤهم أثناء بكائهم منذ مرحلة الولادة، لأنهم لا يريدون البكاء لإثبات وجودهم ولكنهم يريدون شيئًا ما، وبالتالى يجب الاستجابة لهم أثناء البكاء عن طريق احتضانهم وهى من أهم الأشياء التى تجعلهم يشعرون بالأمان وتجعلهم مطيعين لكم عندما يكبرون.

4- عاملوا أطفالكم كما تريدون أن يعاملوكم، ولذلك فى حالة تعاملكم معهم بأسلوب صعب وقاس سيصبحون مثلكم، ويتعاملون معكم بنفس طريقتكم، ولذا يجب ألا تصرخوا فى الأطفال حتى لا يصرخوا فيكم، بل يجب أن تحترموهم حتى يحترموكم.

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