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للحوامل فى الحر.. اشربى كوباية مياه كل ساعة وارتدى ملابس قطنية واسعة

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للحوامل فى الحر.. اشربى كوباية مياه كل ساعة وارتدى ملابس قطنية واسعة للحوامل فى الحر.. اشربى كوباية مياه كل ساعة وارتدى ملابس قطنية واسعة
مع ارتفاع درجات حرارة ورطوبة الجو التى نعشيها حاليا، والتى من الممكن فى بعض الأحيان أن تؤدى لحدوث بعض الأضرار الصحية للأشخاص، خاصة النساء الحوامل اللاتى يتعرضن لأشعة الشمس لفترات طويلة إلى حدوث بعض المضاعفات الصحية.

حول ذلك يقول الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن هناك بعض الأضرار الصحية التى من الممكن أن تتعرض لها النساء الحوامل نتيجة تعرضهن لأشعة الشمس أو فى حالة ارتفاع درجات حرارة الجو، فعلى سبيل المثال العرق الذى يساهم فى فقدان كثير من السوائل والأملاح الجسم، وكذلك عدم ضبط مستوى ضغط الدم للحامل، والذى فى بعض الأحيان يصل إلى إصابتها بالزغللة والدوار والإغماء أحياناً.

ويستكمل د. عمرو قائلا، يجب على النساء الحوامل مراعاة بعض النصائح والإرشادات الضرورية للحفاظ على صحتها وصحة جنينها وأهمها خلال الأجواء الحارة:

1)تجنب الخروج وقت الظهيرة لتفادى التعرض لأشعة الشمس .
>2)الحرص على الجلوس بمكان رطب متوفر به مبردات الهواء والمكيفات.
>3)ارتداء ملابس قطنية خفيفة واسعة .
>4)شرب السوائل بكثرة بحيث تتناول كوبا أو اثنين من العصائر الطازجة كل ساعة.
>5) الإقلال من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح وكذلك السكريات.

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مصر 365