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التأمين الصحى: صرف سوفالدى لـ 22 ألف مريض بفيروس سى بـ 18 فرعا للهيئة

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التأمين الصحى: صرف سوفالدى لـ 22 ألف مريض بفيروس سى بـ 18 فرعا للهيئة التأمين الصحى: صرف سوفالدى لـ 22 ألف مريض بفيروس سى بـ 18 فرعا للهيئة
أكد الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى أنه تم صرف عقار السوفالدى الخاص بعلاج مرضى فيرس سى لــ 22 ألف مريض بتكلفة 265 مليون جنيه من 18 مركزا بفروع الهيئة، مشيراً إلى انتظام عمليات الصرف للمرضى بالمراكز.

وأشار الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تكلفة علاج مرضى الكبد بالإنترفيرون بلغت 74.6 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم إدخال أدوية الجيل الثانى لعلاج فيرس سى إلى مراكز العلاج التابعة للتأمين بعد اعتمادها من اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وأوضح الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى أن الهيئة تبذل جهود قوية لتنفيذ خطة وزارة الصحة لمكافحة عدوى فيرس سى بالمستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى.


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