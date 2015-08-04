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إيهاب طلعت: مسلسل لهفة أفضل أعمالى ومفاجأة لـ"دنيا سمير غانم" رمضان المقبل

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إيهاب طلعت: مسلسل لهفة أفضل أعمالى ومفاجأة لـ"دنيا سمير غانم" رمضان المقبل إيهاب طلعت: مسلسل لهفة أفضل أعمالى ومفاجأة لـ"دنيا سمير غانم" رمضان المقبل
قال إيهاب طلعت، رئيس شركة بروموميديا، إن مسلسل "لهفة" يعد الأفضل فى رمضان لعام 2015، مشيراً إلى أن العديد من المحطات أقبلت عليه فور عرض البرومو الخاص به، وأضاف:"البرمو الخاص به حصد أعلى مشاهدة عقب نزوله عبر موقع اليوتيوب..مسلسل لهفة قرفته كانت حلوة".

وأضاف "طلعت"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر فضائية "ten"، أنه أنتج العشرات من الأعمال الدرامية لكنه ينظر إلى مسلسل "لهفة" على أنه أفضل الأعمال التى قدمها، وتابع: "قريباً سنعلن عن مفأجاة فى رمضان 2016 لدنيا سمير غانم".


>- مصادر أمنية: شائعات منع إيهاب طلعت من السفر غير حقيقية
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