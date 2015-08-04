أرقام في الجول - كيف ساهم 4 مدربين في تتويج الزمالك بالدوري

أربعة أسماء توالت على مقعد المدير الفني للزمالك في موسم 2014-2015.. ورغم ذلك نجح الفارس الأبيض في حسم اللقب بفارق ثماني نقاط عن الأهلي الوصيف.

بدأ الموسم بحسام حسن ثم تعاقد الزمالك مع البرتغالي جيمي باتشيكو الذي فسخ تعاقده من طرفه ورحل. ثم جاء محمد صلاح ليقود الزمالك مؤقتا قبل وصول "البروفسير" جوزفالدو فيريرا.

كل منهم حصد نقاط لفريقه ساهم ضمن الـ87 نقطة التي وصل إليها الزمالك.

ويستعرض FilGoal.com مساهمات الرباعي في فوز الزمالك بالدوري للموسم الطويل الذي شهد 38 مباراة.

1) حسام حسن

بدأ الزمالك الموسم مع حسام حسن وحقق الفوز في المباراة الأولى على طلائع الجيش 6-1 هي الأكبر للفريق الأبيض هذا الموسم.. لكن تعادلين متتاليين سلبيا ساهما في رحيله.

حصد العميد للزمالك خمس نقاط. وظل مدربا للزمالك 64 يوما.

2) جيمي باتشيكو

تعاقد الزمالك مع البرتغالي باتشيكو لخلافة العميد.. قاد الفريق الأبيض في 12 مباراة لم يخسر إلا واحدة كانت أمام إنبي 2-0.

أول انطلاقة لباتشيكو كانت التعادل السلبي مع وادي دجلة. ثم حقق خمسة انتصارات متتالية قبل التعادل مع الإسماعيلي سلبيا.

وعاد بعد ذلك للانتصارات في أربع مباريات تخللها هزيمة إنبي قبل الرحيل للشباب السعودي.

إجمالا فاز في تسع مباريات خسر واحدة وتعادل في أثنين.. سجل الزمالك معه 19 هدفا وتلقت شباكه الهدف السابع.

حصد للزمالك 29 نقطة من أصل 36 نقطة بمعدل نجاح 80.5%. ومكث على مقعد المدير الفني للزمالك 82 يوما.

3) محمد صلاح

بعد رحيل باتشيكو فجأة.. كان لابد من قيادة الزمالك في ثلاث مباريات مصيرية. وهنا لجأ إلى محمد صلاح.

صلاح درب الزمالك في ثلاث مباريات حصد خمس نقاط بالتعادل في أثنين والفوز في واحدة.

واهتزت شباك الزمالك ثلاث مرات في المباريات الثلاثة بهدف في كل واحدة. لكن لاعبيه سجلوا خمسة أهداف.

ومكث على مقعد المدير الفني 40 يوما.

4) فيريرا

كان وصول فيريرا منقذا للزمالك.. ورغم صعوبة الأجواء وقت وصوله يوم كارثة الدفاع الجوي التي سقط فيها 20 مشجعا إلا أنه كان صاحب المساهمة الأكبر في الدوري.

درب فيريرا الزمالك في 18 مباراة وحقق الفوز في ثماني مباريات متتالية منذ قيادته للفريق الأبيض الذي شهد طفرة هجومية ملحوظة.

خسر فيريرا مباراتين وتعادل في أثنين قبل مباراة وادي دجلة الأخيرة التي حُسم الدوري قبلها.

وفاز فيريرا في 13 مباراة وخسر أثنين وتعادل في ثلاثة.

حصد للزمالك 42 نقطة من أصل 54 نقطة بنسبة 78% خلال فترة 175 يوما.. ولهذا يفاوضه النادي لتجديد تعاقده لمدة موسم آخر.