الإسماعيلي يقرر سحب شارة القيادة من السولية

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة محمد أبو السعود سحب شارة القيادة من عمرو السولية لاعب وسط الفريق.

ورفض الإسماعيلي بيع لاعبه للأهلي بعد رفض اللاعب عرض إماراتي قيل أنه يبلغ مليون دولار ونصف مليون أخرى يحصل عليها السولية.

وأبرز الإسماعيلي رفض اللاعب محاولات تجديد تعاقده مع النادي. ورفض رغبة اللاعب في بيان رسمي للنادي. (طالع التفاصيل)

وخرج الإسماعيلي ليهدد اللاعب إما أن يجدد عقده مع النادي أو القادم سيكون أصعب. (طالع التفاصيل)

وأكد الإسماعيلي في بيان رسمي سحب شارة القيادة من السولية على أن يقرر أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق اختيار القائد الجديد.

وأشار النادي عبر وقعه الرسمي إن شارة القيادة سيتم إعطائها إلى "اللاعب الذي يقدر قيمة النادي وجماهيره".