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بدء برنامج اللغة الفرنسية التخصصية الجديد بكلية الآداب جامعة المنصورة

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بدء برنامج اللغة الفرنسية التخصصية الجديد بكلية الآداب جامعة المنصورة بدء برنامج اللغة الفرنسية التخصصية الجديد بكلية الآداب جامعة المنصورة
أعلنت كلية الآداب بجامعة المنصورة عن بدء العمل ببرنامج اللغة الفرنسية التخصصية بنظام الساعات المعتمدة بجامعة المنصورة بداية العام الدراسى الجديد 2015 – 2016.

ويشرف على البرنامج الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب، ومدير البرنامج الدكتور أمل محمد الأنور، رئيس قسم اللغة الفرنسية، من أجل تطوير المعايير الأكاديمية للبرامج التعليمية للتدريس باللغة الفرنسية التخصصية على النحو الذى يحقق المعايير الدولية، كذلك تحسين وتطوير نظم التعليم والتعلم بخلق بيئة تعليمية بما يحقق الإبداع ويرفع من جودة الخريج.

وتبلغ مدة الدراسة بالبرنامج أربع سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة بالتعاون مع الجامعات والهيئات الفرنسية، وتمنح الكلية خريجى البرنامج درجة الليسانس، كما يتم تدريس اللغة الفرنسية فى مجالات مختلفة كـ"السياحة والفنادق، القانون، التجارة وإدارة الأعمال، الطب".

ويقوم بالتدريس بالبرنامج نخبة من أفضل الأساتذة المتخصصين فى اللغة الفرنسية ويتم التدريس بأحدث الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة داخل معامل اللغات والترجمة الفورية.

وأشارت الدكتورة أمل أنور إلى أنه سيتم عمل افتتاح تعريفى لبرنامج اللغة الفرنسية التخصصية يوم الاثنين المقبل بكلية الآداب لتعريف الطلاب الراغبين بالالتحاق بالبرنامج عن أهمية البرنامج والمواد الدراسية والنظام الساعات المعتمدة وأساليب الدراسة.
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