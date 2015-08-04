ثورة جماهير الأهلى تجتاح "تويتر" احتجاجًا على رحيل حسام غالى

اجتاحت الجماهير الحمراء موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بتدشين هاشتاج "لا لرحيل حسام غالى" تصدر قائمة الأكثر تداولاً، بعد أزمة اللاعب حسام غالى مع وائل جمعه مدير الكرة بالنادى، ومطالبة الأول بالرحيل بعد استبعاده من قائمة الفريق أمام النجم الساحلى.

وجاءت تعليقات جماهير النادى الأهلى رافضة لقرار كابتن النادى الأهلى بالرحيل، بعد الأزمة، وقال شريف فى تغريدته: "يا جماعة والله مينفعش يمشى، الكابيتانو يا دولة"، فيما كتبت فرح كرم: "أنت لوحدك كيان داخل الكيان".

- حسام غالى لـ"وائل جمعة": "ده آخر يوم ليا فى الأهلى"

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