العثور على 3 عبوات بين محطتى مترو المعادى والثكنات

تلقى قسم شرطة أول المترو، بلاغا باشتباه الخدمة الأمنية المعينة بمحطة المعادى فى وجود 3 عبوات صاج أسطوانية صغيرة الحجم ( تشبه عبوات أدخنة الإرشاد ) داخل حرم سير المترو بعيداً عن خط سير القطارات، في المسافة ما بين محطتي المعادى وثكنات المعادى دائرة قسم شرطة المعادى.

تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وانتقل ضابط المفرقعات وعنصر الحماية المدنية "كلب المفرقعات" للمكان، وتبين أن العبوات عبارة عن 2 عبوة فارغة ( مستخدمة من قبل ) وعبوة مغلقة تم التعامل معها باستخدام مدفع المياه ( تبين عدم صلاحيتها ، ويرجح إلقائها بمعرفة أحد المارة من أعلى كوبري المشاة المار أعلى السكة من الخارج للتخلص منها ).

ولم يؤثر ذلك على حركة سير قطارات المترو، وأمر اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 15/50 أحوال قسم شرطة أول المترو وجارى إرساله لقسم شرطة المعادى لقيده وعرضه على النيابة .