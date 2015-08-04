النيابة تحبس عاطلا حاول استيقاف فتاة بسلاح أبيض لسرقتها ببولاق الدكرور

أمر المستشار إسلام فكرى وكيل أول نيابة بولاق الدكرور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق وسرعة ضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بقطع الطريق على طالبة كانت تسير بسيارة استأجرتها من معرض سيارات فى أحد الشوارع بمنطقة بولاق الدكرور، وحاولوا سرقتها بعدما أشهروا الأسلحة البيضاء لإيقافها.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما استغاثت طالبة بكمين للشرطة بمنطقة بولاق الدكرور من شباب حاولوا استيقافها أثناء سيرها بسيارة استأجرتها من معرض سيارات بالمنطقة، وأشهروا الأسلحة البيضاء إلا أنها تمكنت من الإفلات منهم، وتوجهت قوة من الكمين برفقة الفتاه التى أرشدت عن المتهمين، فتم القبض على أحدهم بينما فر الباقون، وقد أمرت النيابة برئاسة محمد يونس بحبس المتهم وضبط وإحضار شركائه.