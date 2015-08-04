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أكثر من 1500 مدرسة دمرت فى محافظة الأنبار العراقية

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أكثر من 1500 مدرسة دمرت فى محافظة الأنبار العراقية أكثر من 1500 مدرسة دمرت فى محافظة الأنبار العراقية
أعلن مسئول عراقى، أمس الاثنين، أن أكثر من 1500 مدرسة دمرت "جزئيا او كليا" فى محافظة الانبار، كبرى المحافظات العراقية، مشيرا إلى أن غالبية هذه المدارس "استهدفها بشكل مباشر" من تنظيم داعش .

وقال عيد عماش المتحدث باسم مجلس محافظة الانبار، إن "الانبار تضررت بشدة أكثر من 1500 مدرسة دمرت جزئيا او كليا" فى هذه المحافظة الشاسعة التى تمتد حدودها من الحدود مع سوريا غربا وحتى ابواب العاصمة بغداد شرقا والتى شهدت معارك عنيفة منذ مطلع 2014 أى حتى ما قبل الهجوم الواسع النطاق الذى شنه التنظيم المتطرف وسيطر فيه على انحاء واسعة من البلاد.

وأوضح أن "غالبية هذه المدارس استهدفتها مباشرة الجماعات الإرهابية لداعش".

وأضاف أن "البقية هى أماكن استخدمها داعش كقواعد وقد استهدفتها القوات العراقية والقوة الجوية للتحالف، او انها كانت ببساطة تقع فى مناطق قتال".

وأكد المتحدث أنه "بعد أن نستعيد الانبار من داعش سنحتاج إلى اموال طائلة وإلى سنتين ونصف على الاقل لإعادة اعمار وتأهيل هذه المدارس".

وبحسب الاحصاءات الأخيرة للأمم المتحدة فان أكثر من 70% من الأطفال الذين هجروا من مناطقهم فى العراق بسبب المعارك محرومون من التعليم.

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مصر 365