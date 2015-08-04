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محلب: قناة السويس مشروع "كل المصريين" ونسعى لإعادة وجه بلدنا الحضارى

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محلب: قناة السويس مشروع "كل المصريين" ونسعى لإعادة وجه بلدنا الحضارى محلب: قناة السويس مشروع "كل المصريين" ونسعى لإعادة وجه بلدنا الحضارى
أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة لم يكن ليتحقق لولا دعم ومشاركة الشعب المصرى الذى "اشتاق للفرحة"، ويبحث عن الإنجاز من أجل حياة أفضل.

وقال محلب، فى تصريحات لراديو "نغم إف إم" من خلال مبادرتها "بإيدينا حفرنا وبنينا"، إن استعادة وجه الحضارى من أولويات ، وأن الجهد المبذول فى تطوير منطقة وسط المدينة أعطى انطباعات إيجابية لدى المواطن المصرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولى اهتماما بالعمال وتأهيلهم، مشيرا إلى دور وزارة التعليم الفنى فى تدريب العمالة المصرية.

وأوضح أنه يوجه الوزراء بضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة فى مختلف قطاعات العمل فى مصر، مطالبا المسئولين والموظفين بأن يدركوا أنهم فى خدمة المصريين.

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مصر 365

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