تنظيم داعش الإرهابى يعدم 19 امرأة فى الموصل لرفضهن جهاد النكاح

كشف مسئول إعلام الحزب الديمقراطى الكردستانى فى مدينة الموصل العراقية، سعيد مموزينى، مساء الاثنين، أن تنظيم "داعش" الإرهابى أعدم 19 امرأة فى الموصل خلال اليومين الماضيين، لرفضهن المشاركة فى ممارسة جهاد النكاح.

وأكد "مموزينى" فى تصريحات لوكالة أبناء آسيا، أن الفترة الماضية شهدت حصول انشقاقات فى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابى فى الموصل وصراعات داخلية بسبب الأموال وتوزيع النساء لممارسة جهاد النكاح، لافتا إلى أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادى طالب فى رسالة له بتقديم الفتيات لمسلحى داعش بهدف تشجيعهم على القتال.

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