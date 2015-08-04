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"اليوم السابع" يستقبل مشاركات القراء لرصد احتفالات المواطنين بقناة السويس

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"اليوم السابع" يستقبل مشاركات القراء لرصد احتفالات المواطنين بقناة السويس "اليوم السابع" يستقبل مشاركات القراء لرصد احتفالات المواطنين بقناة السويس
"لو كنت من سكان مدن القناة"، يمكنك إرسال صور وفيديوهات لاحتفالات المواطنين بقناة السويس الجديدة، عن طريق مراسلتنا عبر رسائل صفحة "اليوم السابع" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أو عبر خدمة "واتساب اليوم السابع" ، أو عبر إيميل send@youm7.com.

ويمكنك رصد استعدادات المواطنين للاحتفال بافتتاح القناة، وكذلك فرحة المواطنين فى الشوارع عن طريق تزيين الشوارع وتجميلها ورفع اللافتات وأعلام علم ، كما يمكنك رصد استعدادت المحافظات والمحليات لهذه المناسبة.

صور نفسك "سيلفى" مع القناة الجديدة، أو أمام التلفزيون مع الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء كلمته التاريخية خلال الافتتاح.

كما ينشر "اليوم السابع" المشاركات المميزة للقراء بأسمائهم وصورهم.

وسائل التواصل مع "اليوم السابع"..

صفحة اليوم السابع على فيس بوك
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Whatsapp Youm7 على هاتف رقم 01280003799
>إيميل send@youm7.com

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