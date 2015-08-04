"مستقبل وطن": الحزب سيدفع بـ200 مرشح لـ"الفردى" و13 ضمن "فى حب مصر"

أكد هشام القاضى عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن أن الحزب سيدفع بـ"200" مرشح للتنافس على المقاعد الفردى، لافتا أن فترة وقف الانتخابات تمكن خلالها الحزب من زيادة عدد مرشحيه بفارق 100 مرشح.

وأضاف القاضى لـ"اليوم السابع" أن الحزب لن يدفع بمقترحات لأسماء جديدة لمرشحينه على قائمة "فى حب مصر"، والتى وصلت لعدد 13 مرشحا، موضحا أنه لديه خطة إعلامية موسعة لدعم النواب المرشحين من خلال مقراته بالمحافظات.

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