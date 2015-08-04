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التحالف الدولى يشن 29 غارة جوية على معاقل داعش بسوريا والعراق

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التحالف الدولى يشن 29 غارة جوية على معاقل داعش بسوريا والعراق التحالف الدولى يشن 29 غارة جوية على معاقل داعش بسوريا والعراق
قالت قوة المهام المشتركة التى تشن حملة على تنظيم داعش الإرهابى، إن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة نفذ 29 ضربة جوية ضد التنظيم فى العراق وسوريا أمس أول الأحد.

ونقلت قناة "العربية" مساء أمس الإثنين عن بيان لقوة المهام قوله "إن قوات التحالف نفذت فى العراق 21 ضربة أصابت مناطق بالقرب من الموصل وتلعفر والرمادى والحويجة وغيرها من المدن، مستهدفة وحدات من مقاتلى داعش ومركبات ومستودعات سلاح ومواقع قتالية، وغير ذلك من الأهداف".

وأضاف البيان أن ثمانى ضربات استهدفت معاقل للتنظيم بالقرب من الحسكة ومدينتين آخرتين فى سوريا.
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