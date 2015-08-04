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أهالى شارع "المعز" يستقبلون "محلب" بالأغانى الوطنية ويرفعون صور السيسى

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قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، يرافقه الدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة، بتفقد شارع "المعز لدين الله الفاطمى"، حيث اطمأن على الحالة الأمنية، وأعمال التطوير التى تتم فى الشارع، وأشاد بالجهود التى ساهمت فى الحفاظ على القيمة الأثرية والتاريخية للشارع والمبانى الموجود به.

واستقبل أهالى الشارع والمواطنون الذين تواجدوا به، رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية، بالأغانى الوطنية وهتافات تحيا ، ورفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما تزين الشارع بصور الرئيس عبد الفتاح السيسى ولافتات الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>- محلب لنغم إف إم: قناة السويس مشروع كل المصريين ونسعى لإعادة وجه مصر الحضارى
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مصر 365

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