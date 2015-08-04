الإسماعيلي للسولية: إما التجديد أو القادم أصعب

قال الإسماعيلي في خبر أبرزه النادي عبر موقعه الرسمي إن رفض عمرو السولية قائد وسط فريقه التجديد للدراويش يجعل موقفه صعبا.

ورفض الإسماعيلي بيع لاعبه للأهلي بعد رفض اللاعب عرض إماراتي قيل أنه يبلغ مليون دولار ونصف مليون أخرى يحصل عليها السولية.

وأبرز الإسماعيلي رفض اللاعب محاولات تجديد تعاقده مع النادي. ورفض رغبة اللاعب.

وجاء المنشور المقتضب يؤكد أن السولية يرفض أن يستفيد ناديه ويجبر إدارة الدراويش على البيع لأحد الأندية المصرية وهذا لن يحدث.

وهدد الإسماعيلي أن القرار الصادر بعدم بيع اللاعب لأي ناد داخل مصر.. فليس أمام السولية إلا التجديد وكسب احترام وحب جماهير الدراويش أو أن القادم سيكون أصعب.

وأتم الإسماعيلي أنه مازال متمسك باللاعب وعليه أن يكمل عقده.