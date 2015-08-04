الحكم بسجن 18 شخصاً بإثيوبيا أدينوا بالإرهاب

أصدرت محكمة أثيوبية أحكاما بالسجن تتراوح بين سبعة إلى 22 عاما بحق 18 أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب، بما فى ذلك محاولة إقامة حكومة دينية.

أثار حكم اليوم الاثنين غضب ناشطين مسلمين رافضون للمحاكمة.

وحكم على أربعة من المتهمين بالسجن 22 عاما، بينما حكم على الباقين بفترات أقصر.

وقالت منظمة ديمتساشين يسيما، التى تضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين المسلمين، أن الأحكام "جائرة"، ووصفت المحكمة الاتحادية العليا "بالمحكمة الهزلية".

من بين المتهمين، الذين خضعوا للمحاكمة وفق قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل فى إثيوبيا، رجال دين وناشطون مسلمون اعتقلوا فى يوليو 2012 بعد ستة أشهر من الاحتجاجات الشعبية فى أديس أبابا وغيرها من المدن ضد تدخل الحكومة فى الشؤون الدينية.

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