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مبروك عطية: تخصيص مطاعم ومقاهي قسم خاص للمحجبات «كلام فاضي»

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مبروك عطية: تخصيص مطاعم ومقاهي قسم خاص للمحجبات «كلام فاضي» مبروك عطية: تخصيص مطاعم ومقاهي قسم خاص للمحجبات «كلام فاضي»

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن تخصيص بعض المطاعم والمقاهي والشواطئ قسمًا خاصًا للمحجبات بدعة و«كلام فاضي».

وأضاف عطية، خلال لقائه ببرنامج يحدث في على  فضائية إم بي سي مصر، أنه لا يجوز منع المحجبات من دخول شاطئ أو مطعم، ومن حق الجميع الذهاب إلى الشواطئ لكن بشرط ألا تكشف المرأة عورتها أمام الرجل والعكس.

وتابع، أقول لمن يتم منعها من دخول شاطئ أو مطعم أو مقهى بسبب حجابها “روحي مكان تاني وبلاش مشاكل”.

ولفت، إلا أنه أيضاً من المحرمات هو استخدام أسماء الله الحسنى وكتابتها على الجدران، وأيضاً تعليق الآيات القرآنية على الجدران هي عادة جاهلية.

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