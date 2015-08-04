أستاذ بالأزهر: تخصيص مطاعم ومقاهى وشواطئ قسمًا للمحجبات بدعة و"كلام فاضى"

قال الدكتورمبروك عطية، أستاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن تخصيص بعض المطاعم والمقاهى والشواطئ قسمًا خاصًا للمحجبات بدعة و"كلام فاضى"، وتابع: "أقول لمن يتم منعها من دخول شاطئ أو مطعم أو مقهى بسبب حجابها روحى مكان تانى وبلاش مشاكل".

وأضاف "عطية" خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يذاع على فضائية "إم بى سى مصر" الاثنين، أنه لا يجوز منع المحجبات من دخول شاطئ أو مطعم، ومن حق الجميع الذهاب إلى الشواطئ لكن بشرط ألا تكشف المرأة عورتها أمام الرجل والعكس.

وعن الاستخفاف باسم الله عزوجل قال "عطية" فى لقائه لـ"يحدث فى مصر"، إن قول "إن شاء الله" لا يستخدم بشكل صحيح ويكون فى غير محله فى بعض الأوقات وإجابة للنفى، فقول "إن شاء الله" لا يستخدم إلا فى شىء إيجابى، ولا يجوز أبدًا استخدامه بالسلب، لافتًا إلى أن استخدام أسماء الله الحسنى وكتابتها على الجدران من المحرمات وأيضًا تعليق الآيات القرآنية على الجدران هى عادة جاهلية.

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