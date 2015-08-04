محلب لنغم إف إم: قناة السويس مشروع كل المصريين ونسعى لإعادة وجه مصر الحضارى

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة لم يكن ليتحقق لولا دعم ومشاركة الشعب المصرى الذى اشتاق للفرحة، ويبحث عن الإنجاز من أجل حياة أفضل.

وقال محلب، فى تصريحات للصحفى محمد فتحى لراديو نغم إف إم، من خلال مبادرتها (بإيدينا حفرنا وبنينا)، إن استعادة وجه مصر الحضارى من أولويات الحكومة، وإن الجهد المبذول فى تكوير منطقة وسط المدينة أعطى انطباعات إيجابية لدى المواطن المصرى.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى اهتماما بالعمال وتأهيلهم، مشيرا لدور وزارة التعليم الفنى فى تدريب العمالة المصرية، وأشار إلى أنه يعطى تعليماته دائما للوزراء بضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة فى مختلف قطاعات العمل فى مصر، مطالبا المسئولين والموظفين بأن يدركوا أنهم فى خدمة الشعب المصرى.

مبادرة نغم إف إم الإعلامية "بأيدينا حفرنا وبنينا" أطلقتها نغم إف إم، ووحدت جميع برامجها لتكون باسم المبادرة، وصرح أحمد سمير رئيس نغم إف إم بأن فكرته تحمست لها الإعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، ودعمه فى إطلاقها رئيس شركة راديو النيل، ويقدمها فريق مذيعى "نغم" وانضم لها أيضاً الصحفى والإعلامى محمد فتحى، ومحمد الغيطى، ود.محمد وهدان.