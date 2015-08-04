الشناوي: الدوري الإنجليزي هو الوحيد الذي أترك الزمالك من أجله

قال أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك إنه سعيد بالاستمرار في فريقه في الموسم المقبل. مشيرا إلى رغبته في تحقيق حلم الاحتراف بالدوري الإنجليزي.

وأضاف الشناوي في تصريحات تليفزيونية "فخور باللعب في الزمالك والاستمرار مع الفريق ولا توجد أي مشكلة.. هذه المجموعة والطفرة التي حدثت تشجعني على البقاء".

وكان الشناوي قد حافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة وسكن مرماه 10 أهداف خلال 26 مباراة.

وأكد الشناوي "لا توجد أي عروض رسمية من الدوري الإنجليزي وكلها أحاديث وكلاء ولم ترتق للمرحلة الرسمية".

وتجاوز الشناوي نسبة المشاركة الدولية مع منتخب مصر في أخر عامين والتي هي شرط اللعب في الدوري الإنجليزي.

وأردف "سعيد بالبقاء في الزمالك والاستمرار في صفوفه.. وإن وصلني عروضا سأجتمع مع الإدارة لمناقشتها. وإذا قرروا لي البقاء سأكون سعيدا أيضا".

وأتم "الدوري الإنجليزي هو الوحيد الذي أترك الزمالك من أجله".