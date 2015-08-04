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حسام غالي لـ في الجول: صمت كثيرا.. لكني طلبت الرحيل من الأهلي

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حسام غالي لـ في الجول: صمت كثيرا.. لكني طلبت الرحيل من الأهلي حسام غالي لـ في الجول: صمت كثيرا.. لكني طلبت الرحيل من الأهلي

قال حسام غالي نجم الأهلي إنه أبلغ علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة في القلعة الحمراء برغبته في الرحيل.

وجاء طلب القائد السابق للأهلي والذي تم خلع الشارة من ذراعه خلال الموسم الجاري بعد استبعاده من قائمة مباراة الفريق الأحمر والنجم الساحلي.

وصرح غالي لـFilGoal.com "صمت كثيرا. لكن لماذا يصدر الجميع صورة أني سببا للمشاكل مع كل لاعبي الفريق".

وتابع "لم أتحدث منذ تم سحب شارة القيادة مني. لكني تحملت الكثير والكثير وظللت صامتا".

وأتم "في النهاية أحترم الجميع، لكني طلبت من كابتن علاء عبد الصادق نقل طلبي ورغبتي إلى محمود طاهر رئيس النادي".

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فيديو اليوم السابع