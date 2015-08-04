أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«أبو سعدة»: نائب وزير الخارجية الأمريكي لشئون الحريات نفى انحياز بلاده للإخوان

Google+ Print
«أبو سعدة»: نائب وزير الخارجية الأمريكي لشئون الحريات نفى انحياز بلاده للإخوان «أبو سعدة»: نائب وزير الخارجية الأمريكي لشئون الحريات نفى انحياز بلاده للإخوان

 

حافظ أبو سعدة

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تم مناقشة العلاقات مع ، والرؤى الأمنية في التعامل مع الإرهاب، خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية الأمريكي لشئون الحريات.

وأضاف أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل، أن اللقاء تطرق لموقف الشعب المصري من انحياز الولايات المتحدة للكيانات الإرهابية وهو ما نفاه تمامًا.

وأكمل أبو سعدة: الولايات المتحدة تقدر دور مصر في محاربة الإرهاب، موضحًا أنه تم مناقشة قضية حقوق الانسان في مصر والتأكيد على احترام الدولة كافة الأحكام القضائية وعدم التدخل فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد