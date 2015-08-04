«أبو سعدة»: نائب وزير الخارجية الأمريكي لشئون الحريات نفى انحياز بلاده للإخوان

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تم مناقشة العلاقات مع مصر، والرؤى الأمنية في التعامل مع الإرهاب، خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية الأمريكي لشئون الحريات.

وأضاف أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل، أن اللقاء تطرق لموقف الشعب المصري من انحياز الولايات المتحدة للكيانات الإرهابية وهو ما نفاه تمامًا.

وأكمل أبو سعدة: الولايات المتحدة تقدر دور مصر في محاربة الإرهاب، موضحًا أنه تم مناقشة قضية حقوق الانسان في مصر والتأكيد على احترام الدولة كافة الأحكام القضائية وعدم التدخل فيها.