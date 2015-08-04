موجز المحافظات.. تشييع جنازة طفلة ضابط الفيوم أصغر ضحايا الإرهاب

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الاثنين، أبرزها أنه لفظت الطفلة جاسى، أصغر ضحايا إرهاب الإخوان، أنفاسها الأخيرة فى محاولة اغتيال نجا منها والدها الرائد شريف سامى، عندما كان الرائد شريف سامى، يقود سيارته وبرفقته ابنته جاسى، وصديقه المحامى، قرب مساكن "ميمنة" بطريق "الفيوم ـ القاهرة".

وفوجئ بعدد من الإرهابيين يستقلون دراجة بخارية دون لوحات، أطلقوا على السيارة وابلاً من الأعيرة النارية، أسفرت عن استشهاد جاسى والمحامى.

وشيع آلاف من أهالى الفيوم جنازة الطفلة والمحامى من مسجد المعلمين بحى النويرى، بعد صلاة الظهر وسط حضور كبير من ضباط الشرطة والمحامين، وردد المشاركون فى الجنازة هتافات ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

وأعلنت مصادر أمنية فى شمال سيناء، أن قوات الأمن ألقت فى غضون الساعات القليلة الماضية على قيادات من جماعات تكفيرية مسلحة وفككت عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير على طريق القوات.

فيما لا تزال تتواصل حملات تمشيط أمنى انطلقت فى عدة مناطق شرق وجنوب العريش وجنوب وغرب الشيخ زويد وجنوب وغرب رفح ومحيط الطريق الدولى العريش رفح، والمناطق والقرى الحدودية مع قطاع غزة ومناطق ساحل البحر المتوسط شمال رفح والشيخ زويد.

ولقيت ربة منزل بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية مصرعها، وذلك إثر قيام نجلتها بالعبث بفرد خرطوش، استقرت طلقة برأس والدتها، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتى بإعدام سائق وربه منزل لاشتراكهما فى قتل زوج المتهمة الثانية مع سبق الإصرار والترصد.

وأدلى المتهم بقتل صديقه الشاذ جنسيا بالقليوبية باعترافات تفصيلية حول ارتكابه للجريمة، وقال فى اعترافاته أمام المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، إنه كان على علاقة بصديقه المجنى عليه منذ فترة، ويوم الحادث ذهب معه إلى منزله وتناولا سويا كمية من المخدرات والكحوليات وفوجئ به يطلب منه ممارسة الشذوذ معه وعندما رفض تشاجر معه.

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