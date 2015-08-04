القبض على محام اتصل بفندق شهير لمعرفة تفاصيل مؤتمرات قناة السويس الجديدة

فى واقعة طريفة وغريبة، تمكنت شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، وبإشراف اللواء علاء السباعى مدير المباحث، من القبض على محام اتصل بأحد الفنادق الشهيرة بقصر النيل لمعرفة تفاصيل المؤتمرات والاجتماعات وأسماء الحاضرين التى ستنعقد حول افتتاح قناة السويس الجديدة.

تفاصيل الواقعة بدأت بعد أن تلقى العميد ناجح ذكى مدير مباحث الفنادق، بلاغا من أحد الفنادق الشهيرة باتصال أحد المحامين بالفندق، لمعرفة معلومات حول المؤتمرات والندوات التى ستنعقد خلال الفترة المقبلة عن قناة السويس.

انتقلت قوة مشتركة إلى الفندق من مباحث الفنادق ضمت المقدم أدهم عامر والمقدم وائل طه والرائد رؤوف مصطفى، وقوة مباحث القاهرة ضمت كل من العقيد عاصم الشريف مفتش مباحث الوايلى، والمقدم أحمد عبد الناصر رئيس مباحث قسم الوايلى، والنقيب سامح نصر والنقيب أحمد إبراهيم.

بفحص الاتصال تبين أن المتصل يدعى "سمير .ف" محام ومقيم بالعباسية، وبعد تحديد مكان المتصل تم ضبطه وإحضاره، وبمواجهته حول الواقعة قال "أنا بتصل علشان أغطى المؤتمرات إعلاميا"، وبتكثيف المناقشة أفاد "أنا بصراحة بحضر المؤتمرات والندوات فى الفنادق علشان فيها أكل كتير وباكل".

تم تحرير محضر بالواقعة التى تظهر أن المكالمة فى ظاهرها عادية وفى باطنها تهديد وأرسل إلى النيابة للتصرف.