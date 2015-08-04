رئيس قطاع الخزانات: البدء فى أعمال تصميمات قناطر ديروط بأسيوط

أكد المهندس أحمد كرات، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، أنه تم البدء فى أعمال التصميمات وإعداد مستندات الطرح لمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط، على الشركات منذ 20 يوليو الماضى وذلك لمدة 22 شهرًا، وطرحها على الشركات اليابانية، وذلك من خلال الاتفاق مع الحكومة اليابانية ممثلة فى هيئة التعاون اليابانية (الجايكا) على تنفيذ بعض المشروعات التنموية فى مصر

وأضاف كرات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إنشاء مجموعة قناطر جديدة بديلاً عن قناطر ديروط الحالية التى تم إنشاؤها منذ عام 1872 أى منذ 143 سنة، وذلك من خلال قرض ميسر من الجايكا اليابانية "مشروط" بقيمة 5.85 مليار ين يابانى بما يعادل 420 مليون جنيه مصرى، يسدد على 30 عامًا و10 سنوات فترة سماح.

وأوضح رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، أن مجموعة قناطر ديروط تتكون من 6 قناطر تصب فى 7 ترع من ضمنها الإبراهيمية وبحر يوسف، ويشمل المشروع تطوير منظومة التحكم فى إدارة المياه على الترع المغذاة من مجموعة القناطر.

وأشار المهندس أحمد كرات، إلى أن تجهيز مستندات العقد وأعمال التصميم والطرح والترسية واختبارات نموذج هيدروليكى ستستغرق عامين، إضافة إلى 5 سنوات وهى فترة التنفيذ، يتم خلالها الانتهاء من إحلال قناطر ديروط القديمة.

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