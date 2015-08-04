عمرو زكي عن العودة للزمالك: مهاجمو الفريق أفضل مني كثيرا

أقر عمرو زكي لاعب منتخب مصر بعدم جدوى عودته للزمالك في الفترة المقبلة، معترفا برفضه الانتقال للفريق مطلع الموسم المنتهي للتو.

الزمالك الذي حسم لقب موسم 2014-2015 وتعادل مع وادي دجلة بلا أهداف في مباراته الأخيرة في المسابقة يوم الاثنين.

وقال عمرو زكي الذي لا يلعب في أي فريق منذ موسمين في تصريحات لقناة نايل سبورت: "لم يتحدث أحد معي بشكل رسمي للعودة للزمالك، لكني في الأساس لأ أرى جدوى من ذلك، فمهاجمي الزمالك الحاليين أفضل مني ويقدمون مستويات جيدة".

وأضاف "في بداية الموسم جلست مع أحمد حسام المدير الفني الأسبق للفريق وتحدث معي بشأن العودة لكني أوضحت له أنني بحاجة لوقت من أجل التأهيل وهو يملك خط هجوم جاهز، ولذلك رفضت".

وتدرب البلدوزر مع فريق المقاولون لمدة شهرين خلال الموسم المنصرم لكنه لم يتمم تعاقده ويشارك في المباريات.