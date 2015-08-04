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أجهزة الأمن بأسوان تضبط 4 إخوان بمركزى "إدفو" و"دراو"

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أجهزة الأمن بأسوان تضبط 4 إخوان بمركزى "إدفو" و"دراو" أجهزة الأمن بأسوان تضبط 4 إخوان بمركزى "إدفو" و"دراو"
ألقت أجهزة الأمن بأسون، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى، القبض على عناصر إخوانية، صادر ضدها قرارات ضبط وإحضار.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بضبط 4 عناصر من تنظيم الإخوان بمركزى إدفو، ودراو، وهم المتهمون (سعد.و) 45 سنة مدرس، و(أشرف.س) 31 سنة عامل، و(أحمد.ع) 49 سنة موظف، و(محمد.م) 25 سنة سائق، لانتمائهم لجماعة محظورة، وسعيهم للاستعانة ببعض الموالين للتنظيم، لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة، بهدف إثارة الفوضى خلال تلك المرحلة، حسبما أفادت الشرطة.

وتحرر عن ذلك المحضرين 6158 إدارى إدفو، و13 إدارى مركز دراو، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.

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