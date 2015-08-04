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العثور على جدار يشتبه فى أثريته فى باطن أرضية منزل بإسنا

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العثور على جدار يشتبه فى أثريته فى باطن أرضية منزل بإسنا العثور على جدار يشتبه فى أثريته فى باطن أرضية منزل بإسنا
داهمت مباحث السياحة والآثار بالأقصر اليوم منزل شخص يحفر فى أرضية منزله للتنقيب عن الآثار بمركز إسنا، وضبطت حفرة داخلها جدار يشتبه فى أثريته ولم تتمكن من ضبط المتهم لعدم تواجده .

تلقى العقيد محمد أبو عايد رئيس مباحث السياحة والآثار إخطارا بورود معلومات إلى المقدم عصام القاضى رئيس مباحث السياحة والآثار بإسنا، تتهم "نصر الدين. إ" - 55 سنة موظف مقيم ببندر إسنا – بالحفر فى أرضية مسكنه للتنقيب على الآثار.

بالتأكد من صحة المعلومات داهمت قوة بإشراف العقيد أحمد عبد الخالق، مفتش مباحث إدارة شرطة السياحة والآثار بالأقصر منزل المذكور الذى لم يكن متواجدا وعثرت على حفرة عمقها 7 أمتار تنتهى بسرداب داخله جدار يشتبه فى أثريته وقوارير وأوانى فخارية والأدوات المستخدمة فى الحفر وتشوينات هائلة من الأتربة يتخللها كسر من الجسم المشتبه فى أثريته، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة بدون المتهم.

جاء ذلك بناءً على توجيهات مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومدير إدارة البحث الجنائى بالمتابعة المستمرة للقضاء على ظاهرة سرقة الآثار.

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مصر 365